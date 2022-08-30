Afrika "kıtanın kaderini etkileyen" iklim krizini görüşüyor

Katılımcılar 2 Eylül'e kadar sürecek olan Afrika İklim Haftası'nda (ACW) bu krizin çözümlerine yönelik adımları ele alacak. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından organize edilen toplantıya, BM Kalkınma Programı, BM Çevre Programı, Dünya Bankası, Afrika Birliği, Afrika Kalkınma Bankası ve BM Afrika Ekonomik Komisyonu Temsilcileri de katılıyor. Kıtada iklim kriziyle mücadelede, gelişmiş ülkelerin yoksul ülkelere finansman taahhütlerin yanı sıra iklim risklerine karşı dayanıklılığın güçlendirilmesi, düşük emisyonlara geçişin hızlandırılması ve acil sorunların giderilmesi için ortaklıkların güçlendirilmesi konuları da çözüm bekliyor. Afrika'nın iklim krizine en az sebep olan ama bundan en çok zarar gören kıta olduğu konusunda ortak görüşe sahip olan sivil toplum kuruluşları da gelişmiş ülkelerin kıtadaki yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için yılda 100 milyar dolarlık destek sağlama taahhütlerinin yerine getirilmesini istiyor.

AFRİKA'DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN İKLİM FELAKETİNE DOĞRU GİDİLİYOR UNICEF'in yakın zamanda yayımladığı rapora göre, Etiyopya, Kenya ve Somali'de kuraklık nedeniyle son 6 ayda temiz suya erişimi olmayan kişi sayısı 9,5 milyondan 16,2 milyona yükseldi ve bölgede salgın hastalık riski artmaya başladı. Raporda, Burkina Faso, Çad, Mali, Nijer ve Nijerya'da kuraklıklar nedeniyle 40 milyon çocuğun aşırı yüksek su kıtlığıyla karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı. Kıta ülkelerinde su fiyatlarında olağanüstü artış yaşandığına dikkat çekilen raporda, Afrika'daki Sahel bölgesinin tamamında, iklim değişikliği nedeniyle son 20 yılda su kaynaklarının yüzde 40'dan fazla azalması nedeniyle, milyonlarca insanın susuzluk kaynaklı hastalıklara maruz kaldığı belirtildi. Öte yandan Sudan başta kıtadaki bazı ülkelerde ise aşırı yağışlar nedeniyle yüzlerce kişi yaşamını yitirirken binlerce ev yıkıldı, yüz binlerce dönüm arazi zarar gördü. İklim değişikliğine bağlı olarak Mısır'ın İskenderiye şehri ise sular altında kalma riski taşıyor. Mısır'da 2021'de yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle, tarımsal ürünlerin üretiminde yüzde 50'den fazla düşüş yaşanmıştı.