CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ILO, küresel işsizlikte düşüş bekliyor

ILO, küresel işsizlikte düşüş bekliyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), küresel işsizlik oranının 2024 yılında 2023'teki yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,9'a gerilemesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2024 16:54

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2024 16:54

ILO, Ocak ayında yayımladığı raporda gelişmiş ekonomilerde işsizliğin 2024 yılında yüzde 5,2'ye yükseleceğini tahmin etmişti.

ILO, beklentilerin aşağı yönlü revizyonunda Çin, Hindistan ve yüksek gelirli ülkelerde şimdiye kadar bildirilen işsizlik oranlarının beklenenden düşük olmasından kaynaklandığını belirtti.

Rapora göre, işsizliğin 2025 yılında yüzde 4,9'da kalması bekleniyor.

ILO, "Makroekonomik ortamdaki istikrar, nispeten istikrarlı bir işgücü piyasası görünümüne dönüşüyor" dedi.

Bununla birlikte, orta vadede, kısıtlayıcı makroekonomik politikaların işgücü piyasası üzerinde gecikmeli bir etkiye sahip olmasıyla birlikte küresel olarak beklenen para ve maliye politikası ayarlamaları nedeniyle durumun belirsizliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
UBS, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti UBS, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti 28 Mayıs 2024 14:37
G20 ülkelerinin ihracatı toparlandı G20 ülkelerinin ihracatı toparlandı 28 Mayıs 2024 14:35
Fed üyesi: Faiz indirimi için acele etmeye gerek yok Fed üyesi: Faiz indirimi için acele etmeye gerek yok 28 Mayıs 2024 12:51
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri geriledi Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri geriledi 28 Mayıs 2024 12:48
Kripto varlık piyasasında transfer gerginliği Kripto varlık piyasasında transfer gerginliği 28 Mayıs 2024 11:13
MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda enflasyon farkı ile tüm yeni maaşlar! Meslek meslek hesaplandı MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda enflasyon farkı ile tüm yeni maaşlar! Meslek meslek hesaplandı 28 Mayıs 2024 09:55
Faiz belirsizliği petrol fiyatlarını artırdı Faiz belirsizliği petrol fiyatlarını artırdı 28 Mayıs 2024 09:52
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 29 Mayıs 2024 09:17
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Mayıs 2024 10:02
SON DAKİKA: Altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 28 Mayıs 2024 kaç TL? SON DAKİKA: Altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 28 Mayıs 2024 kaç TL? 28 Mayıs 2024 09:19
Japonya’da ticari hizmet fiyatları arttı Japonya'da ticari hizmet fiyatları arttı 28 Mayıs 2024 09:18
Çinli yapay zeka çipi üreticileri atağa geçti Çinli yapay zeka çipi üreticileri atağa geçti 28 Mayıs 2024 09:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,78
%0,0782
DOLAR
997,12
%-0,2878
EURO
992,80
%-0,7205
ALTIN
990,19
%-0,981
BORSA
1.105,39
%10,539
DOLAR
1.106,32
%10,6322
EURO
1.251,86
%25,186
ALTIN
970,40
%-2,9601
BORSA
1.116,19
%11,619
DOLAR
1.134,21
%13,4206
EURO
1.326,10
%32,6103
ALTIN
1.066,27
%6,6271
BORSA
1.710,24
%71,0238
DOLAR
1.752,66
%75,2656
EURO
2.240,41
%124,041
ALTIN
2.308,12
%130,8121
BORSA
BİST En Aktif Hisseler