ILO, küresel işsizlikte düşüş bekliyor

ILO, Ocak ayında yayımladığı raporda gelişmiş ekonomilerde işsizliğin 2024 yılında yüzde 5,2'ye yükseleceğini tahmin etmişti.

ILO, beklentilerin aşağı yönlü revizyonunda Çin, Hindistan ve yüksek gelirli ülkelerde şimdiye kadar bildirilen işsizlik oranlarının beklenenden düşük olmasından kaynaklandığını belirtti.

Rapora göre, işsizliğin 2025 yılında yüzde 4,9'da kalması bekleniyor.

ILO, "Makroekonomik ortamdaki istikrar, nispeten istikrarlı bir işgücü piyasası görünümüne dönüşüyor" dedi.

Bununla birlikte, orta vadede, kısıtlayıcı makroekonomik politikaların işgücü piyasası üzerinde gecikmeli bir etkiye sahip olmasıyla birlikte küresel olarak beklenen para ve maliye politikası ayarlamaları nedeniyle durumun belirsizliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.