ABD ile Çin arasındaki gerilimin jeopolitik bölünmelere yol açabieceği uyarısında bulunan IMF, jeopolitik bölünmelerin yabancı yatırımlarda yol açacağı kaymalara karşı en kırılgan olanların gelişmekte olan piyasalar olduğunu da belirtti.

IMF yayınladığı raporda, küresel gerilimlerin deniz aşırı yatırımları bozabileceğini belirtirken, uzun vadede kaybın küresel GSYH'nın yüzde 2'si kadar olabileceğin vurguladı.

IMF ekonomistleri yahtıkları değerlendirmede, paranın şu anda "jeopolitik olarak yakın" olarak değerlendirilen ülkelere kaymakta olduğunu, "dostu destekleme"de gözlenen artışın en çok daha az gelişmiy ülkeleri zarar verebileceğini ifade ettiler.