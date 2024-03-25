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IMF Başkanı Georgieva: Çin çok daha hızlı büyüyebilir

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Çin'in çok daha hızlı büyüyebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2024 08:32

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2024 08:32

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, kapsamlı bir piyasa yanlısı reform paketi ile Çin'in çok daha hızlı büyüyebileceğini söyledi.

Çin Kalkınma Forumu'nda konuşan Georgieva, "Bu ek büyüme önümüzdeki 15 yıl içinde reel ekonomide %20'lik bir genişleme anlamına gelecektir, bugünün şartlarında bu Çin ekonomisine 3,5 trilyon dolar eklenmesi anlamına gelmektedir" dedi ve emlak sektörünün sürdürülebilirliğini iyileştirmek, borç risklerini azaltmak ve iç tüketime daha fazla odaklanmak için adımlar atılması çağrısında bulundu.

Georgieva, tamamlanmamış konut stokunun azaltılmasına yönelik kararlı adımların ve emlak sektöründe piyasa temelli düzeltmelere daha fazla alan tanınmasının, emlak sektörünün mevcut sorunlarının çözümünü hızlandırabileceğini ve tüketici ve yatırımcı güvenini artırabileceğini söyledi.

Başbakan Li Qiang Cuma günü konut sektörüne ilişkin yaptığı son resmi açıklamalarda Çin'in emlak politikasını daha da optimize edeceğini söyledi. Bu ayın başlarında Li, bazı analistlerin iddialı olduğunu söylediği bu yılki yıllık büyüme hedefini %5 civarında açıkladı.

Georgieva, Çin'in iç tüketime de daha fazla güvenmesi gerektiğini söyledi. Bunu da gelirleri arttırarak, ailelerin harcama gücünü arttırarak ve emeklilik sistemi de dahil olmak üzere sosyal güvenlik sistemini "mali açıdan sorumlu bir şekilde" genişleterek yapabilir.

Georgieva, Çin'in "yeşil ekonomiyi ilerletme konusunda muazzam bir potansiyele" sahip olduğunu da vurguladı ve Çin'in yenilenebilir enerji kullanımında lider olmasına rağmen, daha verimli bir şekilde karbonsuzlaştırmak için elektriğin daha büyük bir bölümünü piyasa fiyatlarından satması gerektiğini ifade etti.

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