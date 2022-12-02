IMF Başkanı Kristaline Georgieva, Asya'nın ekonomik görünümüne yönelik temel risk faktörleri olarak Çin ekonomisinde yavaşlamayı ve yüksek enflasyonu gösterdi. Georgieva, politika yapıcıları gelecekteki şoklara karşı tamponlarını yeniden inşa etmeye de çağırdı.
IMF Başkanı Georgieva: Çin ekonomisi Asya'yı olumsuz etkiliyor
IMF Başkanı Kristaline Georgieva, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın Asya ekonomisinde yaşanacak riskleri artırdığını belirtti.
"ENFLASYON KÜRESEL ZORLUKLARIN BAŞINDA GELİYOR"
Singapur'da düzenlenen ASEAN+3 forumunda yer alan isimlerden biri olan Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, küresel finansal sıkılaştırma ve Çin'in büyümesinde yavaşlamanın etkisiyle görünümünün "olağanüstü belirsiz" olduğunu belirtirken, "Küresel bir zorluk yaratan diğer şey enflasyon. Asya'da bu yıl ortalama enflasyonun sadece yüzde 4 olması bekleniyor. Ancak bölgede enflasyonist baskılar artıyor. Bu şokun ne kadar süreceğini ve başka şoklar gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bizim tamponları yeniden inşa etmemiz, politika araç setimizin tamamını kullanmaya hazır olmamız gerekli" diye konuştu.
2023'TE ASYA ÜLKELERİNİN BÜYÜMESİNDE YAVAŞLAMA BEKLENİYOR
Georgieva konuşmasında, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) bu yıl yüzde 5 büyüme göstermesini, ancak 2023 yılında büyümenin hafif şekilde yavaşlamasının beklendiğini de ifade etti.
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