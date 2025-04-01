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IMF Başkanı: Tarife belirsizliği küresel büyümeyi olumsuz etkileme riski taşıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, tarife belirsizliğinin küresel büyümeyi olumsuz etkileme riski taşıdığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2025 09:04

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2025 09:54

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit niteliğindeki gümrük vergileri etrafındaki belirsizliğin küresel ekonomik faaliyeti olumsuz etkileme riski taşıdığını söyledi.

Georgieva, "Ne kadar erken daha fazla netlik olursa o kadar iyi; çünkü araştırmamız gösteriyor ki belirsizlik ne kadar uzun sürerse, büyümeyi o kadar olumsuz etkileyebilir." dedi.

Georgieva, "Fon, tüketici ve yatırımcı güveninin zayıfladığına dair son verilerde işaretler görüyor ve bunun büyüme beklentileri üzerinde etkilere yol açtığını biliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Georgieva, bunlar şimdiye kadar "dramatik" bir seviyeye gelmediğini, ancak IMF'nin küresel büyüme tahmininde "küçük bir düzeltmeyi" aşağıya doğru tetiklemeye yetebileceğini ifade etti.

IMF, Nisan ayı sonunda yeni küresel tahminlerini yayınlayacak.

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