IMF Çin için büyüme tahminlerini yükseltti

IMF ekonomistleri, güçlü ilk çeyrek verileri ve son dönemde uygulanan politikaların etkisiyle Çin için ekonomik büyüme tahminlerini yükselttiler. IMF, Çin'in bu yılki büyüme tahminini %4,6'dan %5'e yükseltti. Yükseltme, IMF'nin düzenli bir değerlendirme için Çin'e yaptığı ziyaretin ardından geldi. Kuruluş daha önce %4,1 olarak duyurduğu 2025 büyüme tahminini de %4,5 seviyesine çıkardı.

Ancak IMF, 2029 yılına gelindiğinde, yaşlanan nüfus ve yavaşlayan verimlilik artışı nedeniyle Çin'in büyümesinin %3,3'e gerileyeceğini öngördü. Bu oran IMF'nin daha önce orta vadede %3,5'lik büyüme tahmininden daha düşük.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle beklenenin üzerinde %5,3 oranında büyüdü. Nisan ayı verileri tüketici harcamalarının durgun seyrettiğini, sanayi faaliyetlerinin ise toparlandığını gösterdi.

"YAPISAL REFORMLAR GEREKECEKTİR"

Yaklaşık iki hafta önce Çinli yetkililer, zor durumdaki emlak sektörünü desteklemek için mortgage oranları üzerindeki tabanın kaldırılması da dahil olmak üzere kapsamlı tedbirler açıkladı.

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath yaptığı açıklamada, politika hamlelerinin "memnuniyet verici" olduğunu ancak daha kapsamlı eylemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Gopinath, "Öncelik, önceden satılmış bitmemiş konutların alıcılarını korumak için merkezi hükümet kaynaklarını harekete geçirmek ve iflas eden geliştiricilerin çözülmesinin önünü açarak önceden satılmış bitmemiş konutların tamamlanmasını hızlandırmak olmalıdır. Potansiyel makro-finansal yayılmaları izleyip hafifletirken daha fazla fiyat esnekliğine izin vermek, konut talebini daha da canlandırabilir ve dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı olabilir" dedi.

IMF açıklamasında Gopinath'ın bu ay Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Liao Min, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, PBOC Başkan Yardımcısı Xuan Changneng, Ulusal Mali Düzenleme İdaresi Başkan Yardımcısı Xiao Yuanqi ile görüştüğü belirtildi.

Gopinath açıklamasında, "Yakın vadeli makroekonomik politikalar iç talebi desteklemeye ve aşağı yönlü riskleri azaltmaya yönelik olmalıdır. Yüksek kaliteli büyümeye ulaşmak için, ters rüzgârlara karşı koyacak ve altta yatan dengesizlikleri ele alacak yapısal reformlar gerekecektir" değerlendirmesini de yaptı.

"Xinhua'nın haberine göre Xi, üniversite mezunları ve diğer gençlere yönelik istihdam destek politikalarının geliştirilmesini özellikle vurguladı.