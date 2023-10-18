IMF: Çin'in emlak sektöründe yavaşlama Asya'nın büyümesi üzerinde baskı yaratacak

IMF yayınladığı bölgesel ekonomik görünüm raporunda, Çin için 2023 GSYH büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,0'a ve 2024 için yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye indirdi.

Raporda, "Çin'de, imalat satın alma yöneticileri endekslerinin Nisan'dan Ağustos'a kadar daralma bölgesine girmesi ve emlak sektöründeki koşulların daha da zayıflamasıyla toparlanma hız kaybediyor" denildi.

Rapor, Çin'de konut piyasasındaki düzeltmenin uzamasının yakın vadede "emlak geliştiricileri arasında daha fazla mali stresi ve daha büyük varlık kalitesi bozulmasını tetikleyeceği" savunuldu.

Bunun etkisiyle Çin'in GSYH büyümesinin 2025 yılına kadar baz senaryoya göre %1,6'ya kadar düşebileceğine işaret eden IMF, dünya GSYH'sının ise baz senaryoya göre %0,6 oranında azalacağını belirtti.

IMF, Asya ve Pasifik için 2023 büyüme tahminini %4,6 olarak korudu ve bölgedeki ekonomik faaliyetin bu yıl küresel büyümenin yaklaşık üçte ikisine katkıda bulunma yolunda ilerlediğini söyledi.

Ancak Asya ve Pasifik'teki büyümenin önümüzdeki yıl %4,2'ye yavaşlaması bekleniyor. IMF, Çin'in yapısal yavaşlaması ve diğer birçok ekonomideki zayıf verimlilik artışının bölge üzerinde baskı yaratması nedeniyle orta vadede büyümenin %3,9'a gerilemesini bekliyor.