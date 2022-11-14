Bali'deki G20 liderler zirvesi öncesinde değerlendirmelerde bulunan Gudmundson, "Son aylar8da G20 ekonomilerinin PMI verilerinde gözlenen istikrarlı kötüleşme daha karamsar görünümü teyit ediyor. Karşı karşıya olunan zorluklar çok büyük ve zayıflayan ekonomik göstergeler önümüzde daha fazla zorluk olduğuna işaret ediyor" dedi.

IMF, Ekim ayında yayınladığı raporda küresel ekonomi için 2023 büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirmiş ve büyümenin yüzde 2'nin altına gerilemesi olasılığının yüzde 25 olduğunu vurgulamıştı.

Gudmundsson yaptığı değerlendirmede, "Enflasyonu aşağı getirmek ve borz kırılganlıklarını düzeltmek için pek çok ülmede mali ve parasal sıkılaştırmanın devam etmesine ihtiyaç duyulması büyük olasılık ve biz G20 ekonomilerinde önümüzdeki aylarda daha fazla sıkılaştırma bekliyoruz" dedi.