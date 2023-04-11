Büyük merkez bankalarının enflasyon ile mücadeleleri çerçevesinde faiz oranlarının şu anda yüksek olduğunu belirten IMF, "Enflasyon yeniden kontrol altına alındığında, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarını büyük olasılıkla para politikalarını gevşetecekler ve reel faiz oranlarını pandemi öncesi seviyelere geri getirecekler" dedi.

Dünya Ekonomik Görünümü raporunun parçası olarak yayınlanan analizde, faizlerde "nötr" seviyenin gelişmiş ekonomilerde düşük kalmaya devam edeceğini veya gelişmekte olan ekonomilerde daha da düşeceği sonucuna varıldı.