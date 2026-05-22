IMF Fransa’nın 2026 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti: Yüzde 0,7’ye geriledi

Uluslararası Para Fonu (IMF), değerlendirmeyi 4. Madde konsültasyonu kapsamında gerçekleştirdiği ülke ziyareti sonrası yayımladığı ön bulgular çerçevesinde açıkladı.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALİ: ŞOKLARA RAĞMEN ILIMLI BÜYÜME

Açıklamada, Fransa ekonomisinin 2025 yılında iç ve dış şoklara rağmen ılımlı büyüme eğilimini koruduğu ancak Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı yeni baskıların ekonomik aktiviteyi etkilemeye başladığı ifade edildi.

IMF, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların ve küresel belirsizliklerin ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

ENERJİ ŞOKUNA KARŞI POLİTİKA DEĞERLENDİRMESİ

Fon, Fransız yetkililerin enerji şokuna verdiği yanıtı şu ana kadar "uygun" olarak nitelendirdi. Ancak uygulanan politikaların:

piyasa teşviklerini koruması

maliyetleri sınırlaması

geçici olması

kırılgan kesimlere odaklanması

gerektiği vurgulandı.

BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNDE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

IMF'ye göre Fransa ekonomisinin görünümü yüksek düzeyde iç ve dış belirsizliklere açık kalmaya devam ediyor. 2026 yılı büyümesinin 2025'teki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 0,7'ye gerilemesi bekleniyor.

Daha önce Nisan ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2026 için yüzde 0,9 büyüme öngörülmüştü. Yeni tahmin bu beklentinin altında kaldı.

ENFLASYON VE TALEP ÜZERİNDE BASKI

Açıklamada Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyonist baskıları artırdığı, aynı zamanda iç talebi zayıflattığı belirtildi.

Şirket yatırımları ve hanehalkı tüketiminin bu şoklardan olumsuz etkilenerek yavaşlamasının beklendiği ifade edildi.

ORTA VADELİ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

IMF, temel senaryoda dış koşulların istikrar kazanmasıyla birlikte Fransa ekonomisinin 2026'nın sonlarından itibaren kademeli toparlanma sürecine girebileceğini öngörüyor.

Ayrıca siyasi belirsizliğin azalması durumunda, ekonomik toparlanmanın 2027'nin ikinci yarısında daha güçlü hale gelmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

Buna karşın kısa vadeli risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiği uyarısı da raporda yer aldı.