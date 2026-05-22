CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi IMF Fransa’nın 2026 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti: Yüzde 0,7’ye geriledi

IMF Fransa’nın 2026 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti: Yüzde 0,7’ye geriledi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Fransa ekonomisine ilişkin 2026 büyüme beklentisini aşağı yönlü güncelleyerek yüzde 0,9’dan yüzde 0,7’ye çekti.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 07:54

Uluslararası Para Fonu (IMF), değerlendirmeyi 4. Madde konsültasyonu kapsamında gerçekleştirdiği ülke ziyareti sonrası yayımladığı ön bulgular çerçevesinde açıkladı.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALİ: ŞOKLARA RAĞMEN ILIMLI BÜYÜME

Açıklamada, Fransa ekonomisinin 2025 yılında iç ve dış şoklara rağmen ılımlı büyüme eğilimini koruduğu ancak Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı yeni baskıların ekonomik aktiviteyi etkilemeye başladığı ifade edildi.

IMF, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların ve küresel belirsizliklerin ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

ENERJİ ŞOKUNA KARŞI POLİTİKA DEĞERLENDİRMESİ

Fon, Fransız yetkililerin enerji şokuna verdiği yanıtı şu ana kadar "uygun" olarak nitelendirdi. Ancak uygulanan politikaların:

  • piyasa teşviklerini koruması
  • maliyetleri sınırlaması
  • geçici olması
  • kırılgan kesimlere odaklanması

gerektiği vurgulandı.

BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNDE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

IMF'ye göre Fransa ekonomisinin görünümü yüksek düzeyde iç ve dış belirsizliklere açık kalmaya devam ediyor. 2026 yılı büyümesinin 2025'teki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 0,7'ye gerilemesi bekleniyor.

Daha önce Nisan ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2026 için yüzde 0,9 büyüme öngörülmüştü. Yeni tahmin bu beklentinin altında kaldı.

ENFLASYON VE TALEP ÜZERİNDE BASKI

Açıklamada Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyonist baskıları artırdığı, aynı zamanda iç talebi zayıflattığı belirtildi.

Şirket yatırımları ve hanehalkı tüketiminin bu şoklardan olumsuz etkilenerek yavaşlamasının beklendiği ifade edildi.

ORTA VADELİ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

IMF, temel senaryoda dış koşulların istikrar kazanmasıyla birlikte Fransa ekonomisinin 2026'nın sonlarından itibaren kademeli toparlanma sürecine girebileceğini öngörüyor.

Ayrıca siyasi belirsizliğin azalması durumunda, ekonomik toparlanmanın 2027'nin ikinci yarısında daha güçlü hale gelmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

Buna karşın kısa vadeli risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiği uyarısı da raporda yer aldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 21 Mayıs 2026 10:53
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 21 Mayıs 2026 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 21 Mayıs 2026 10:10
Fed’den kripto ve fintech şirketlerine ödeme sistemi erişimi: Yeni ödeme hesabı modeli geliyor Fed’den kripto ve fintech şirketlerine ödeme sistemi erişimi: Yeni “ödeme hesabı” modeli geliyor 21 Mayıs 2026 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 21 Mayıs 2026 09:32
JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: Riskler hafife alınmamalı JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: “Riskler hafife alınmamalı” 21 Mayıs 2026 09:26
Dünyada kömür çelişkisi: Kapasite rekor, üretim düşük Dünyada kömür çelişkisi: Kapasite rekor, üretim düşük 21 Mayıs 2026 09:20
Küresel piyasalarda savaş ve enerji gündemi öne çıkıyor Küresel piyasalarda savaş ve enerji gündemi öne çıkıyor 21 Mayıs 2026 08:54
Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı 21 Mayıs 2026 08:37
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 20 Mayıs 2026 17:00
İngiltere, Rus petrol ürünlerine yaptırımları hafifletti İngiltere, Rus petrol ürünlerine yaptırımları hafifletti 20 Mayıs 2026 16:50
FAO’dan Hürmüz Boğazı alarmı: Küresel gıda fiyatlarında yeni kriz riski FAO’dan Hürmüz Boğazı alarmı: Küresel gıda fiyatlarında yeni kriz riski 20 Mayıs 2026 15:54
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.163,8800 Değişim 899,75 Son veri saati:
Düşük 13163,88 Yüksek 14063,63
Açılış
45,7404 Değişim 0,1936 Son veri saati:
Düşük 45,5801 Yüksek 45,7737
Açılış
53,1308 Değişim 0,3000 Son veri saati:
Düşük 52,9519 Yüksek 53,2519
Açılış
6.658,2040 Değişim 42,465 Son veri saati:
Düşük 6645,043 Yüksek 6687,508
Açılış
112,6629 Değişim 1,3835 Son veri saati:
Düşük 111,6942 Yüksek 113,0777
Açılış
BİST En Aktif Hisseler