Amerika merkezli parasal fon sağlayan en büyük örgütlerden biri olan IMF, İngiltere'de Truss hükümeti tarafından ortaya konan mali tedbirlerin uygulamaya geçirilmeleri halinde eşitsizliğin artırmasının büyük olasılık olduğuna işaret ederek, İngiliz otoriteleri krizden etkilenen ailelere ve işletmelere daha hedefli destek sağlamayı düşünmeleri yönünde uyardı.

"BÜYÜK VE HEDEFİ OLMAYAN BİR MALİ PAKET TAVSİYE EDEMEYİZ"

"İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz ve yetkililer ile temas halindeyiz" diye konuşan IMF Sözcüsü, "Aralarında İngiltere'nin de olduğu pek çok ülkedeki enflasyon baskılarının yüksek olduğunu dikkate aldığımızda, büyük ve hedefli olmayan bir mali paket ortaya konmasını tavsiye edemeyiz. Bütçe politikasının para politikası ile çelişen amaçlar gütmemesi önemli" ifadelerini kullandı.