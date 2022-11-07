IMF, 4.madde çerçevesinde üye ülkelerde yılda bir kez yaptığı ve Türkiye'yi bu çerçevede 14–26 Ekim tarihlerinde ziyaret eden heyetin görüşleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Donal McGettigan liderliğindeki bir IMF heyetinin, söz konusu tarihlerde Ankara ve İstanbul'u ziyaret ettiği belirtildi.

Görüşmelerde, Türkiye ekonomisinin Covid-19 pandemisinden bu yana gösterdiği performans ve bunun önündeki politika zorluklarının ele alındığı belirtilerek, "Büyüme, dinamik bir özel sektör ve teşviklerin etkisiyle, pandeminin ilk etkisinden güçlü bir şekilde toparlandı." denildi.

2021'in sonlarında politika faizi indirimlerinin mevcut kırılganlıklara eklendiği, bunu liranın değer kaybetmesi ve yüksek enflasyonun izlediği hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Türk Lirası üzerindeki baskılar müdahaleler, kur korumalı mevduat ve daha yakın zamanda, kredi büyümesini sınırlamak için bir dizi makroihtiyati ve düzenleyici önlemle hafifletildi. Ukrayna'daki savaş, özellikle yüksek enerji ithalat fiyatları yoluyla ekonomik baskıları artırdı."

POLİTİKA FAİZİNİN ARTIRILMASI TAVSİYE EDİLDİ

Açıklamada, heyetin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığını güçlendirecek adımlarla, politika faizinin artırılması adımlarının birlikte atılmasını tavsiye ettiği belirtildi.

"Bu tür hareketler, enflasyonu daha kalıcı bir şekilde azaltmaya yardımcı olacak ve rezerv tamponlarının zaman içinde yeniden oluşturulmasına olanak tanıyacaktır." değerlendirmesinin yaptığı açıklamada, şöyle devam edildi:

"Yüksek enflasyon ve yükselen mali riskler göz önüne alındığında, sıkı maliye politikası, kırılgan kesimlere yönelik hedefli yardımlar yapılmasına da imkan sağlayacaktır. Bu politikaların uygulanmasıyla birlikte, enflasyondaki düşüş devam ettikçe, devletin finansal piyasalarda ve kredi tahsisinde daha az rol oynaması için döviz korumalı mevduatlar da dahil olmak üzere makro ihtiyati ve düzenleyici önlemler aşamalı olarak kaldırılmalıdır."

Açıklamada, önümüzdeki haftalarda IMF ekibinin, Ocak 2023'te IMF İcra Kurulu tarafından ele alınması planlanan 2022 Madde IV İstişare raporunu hazırlayacağı ifade edildi.