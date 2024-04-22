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IMF üyesi Gopinath: ABD'deki yüksek talep büyümeyi ve faiz oranlarını körüklüyor

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD'deki yüksek talebin büyümeyi ve faiz oranlarını körüklediğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 08:47

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath Cumartesi, ABD'nin yüksek bütçe açıklarının iç talebi artırarak küresel büyümeyi desteklediğini söyledi.

Gopinath, "Yüksek düzeydeki açıklar aynı zamanda ABD'deki büyümeyi ve talebi destekliyor ve bu da dünyanın geri kalanına olumlu yansıyor. Ancak bu büyümeyle birlikte, daha yüksek faiz oranları ve daha güçlü bir dolar elde ediyorsunuz ve bu ikisi dünya için daha fazla komplikasyon yaratıyor" diye konuştu

Gopinath, ABD'nin dünyanın en dik borç eğrilerinden birine sahip olması nedeniyle bütçe çıklarının yıllarca artmasının beklendiğini de söyledi.

IMF, ABD'nin 2024 yılı bütçe açığının GSYH'nin %6,67'sine ulaşacağını, 2025 yılında ise %7,06'ya yükseleceğini tahmin ediyor. Bu oran 2015 yılındaki %3,5 seviyesindeydi.

Gopinath, IMF'nin önümüzdeki haftalarda ABD'nin ekonomi politikalarını gözden geçireceği yıllık "Madde IV" gözden geçirmesinin, ABD'nin vergi gelirlerini artırmasını ve açıkları azaltmak için yaşlı Amerikalılar için maliyetli Sosyal Güvenlik ve Medicare programlarında reform yapmasını tavsiye edeceğini de vurguladı.

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