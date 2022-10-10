IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass iki kurumun yıllık toplantılarının başlangıcı nedeniyle düzenlenen sanal etkinlikte küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. IMF Başkanı Georgieva yüksek faizlerin büyümeyi olumsuz etkilemeye başladığını belirtti.

IMF bu sene ve gelecek sene dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birinin art arda en az 2 çeyreklik dönemde daralmasını ve 2026 yılına kadar üretim kaybının 4 trilyon dolar olmasını bekliyor.

"RESESYONA RAĞMEN GÜÇLÜ AKSİYON ALINMALI"

Enflasyonun 'raydan çıkmasını' kabul edemeyeceklerini belirten IMF Başkanı resesyon riskine rağmen güçlü aksiyon alınması gerektiğini savundu.

Gelişen ekonomilerin sıkılaşma politikaları nedeniyle zorlandığını belirten Georgieva "Eğer birlikte hareket edersek 2023'te karşılaşacağımız zorlukların önüne geçebiliriz" dedi.

Dünya Bankası Başkanı Malpass da gelecek yıl küresel çapta daralmanın 'gerçek bir tehdit' olduğunu, dolardaki güçlenmenin gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına yol açtığını ve bu ülkelerin borç seviyelerinin çok yükseldiğini belirtti.