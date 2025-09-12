IMF'den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF) sözcüsü Julie Kozack, olağan brifinginde yaptığı açıklamada, tam istihdama yönelik aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında, Fed'in politika faiz oranlarını düşürmeye başlamak için alanı olduğu yönünde genel bir kanıya sahip olduklarını belirtti.

Kozack ayrıca, Fed'in önümüzdeki aylarda veri odaklı bir şekilde dikkatli ilerlemesi gerektiğini ekledi.

Piyasalar gelecek hafta yapılacak bir politika toplantısında Fed'in gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.