CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi IMF'den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı

IMF'den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD iş gücü piyasasındaki zayıflama nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürme alanı olduğunu açıkladı. Ancak IMF, Fed'in temkinli hareket etmesi ve ekonomik verileri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 12 Eylül 2025 08:39

Son Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2025 08:40

Uluslararası Para Fonu (IMF) sözcüsü Julie Kozack, olağan brifinginde yaptığı açıklamada, tam istihdama yönelik aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında, Fed'in politika faiz oranlarını düşürmeye başlamak için alanı olduğu yönünde genel bir kanıya sahip olduklarını belirtti.

Kozack ayrıca, Fed'in önümüzdeki aylarda veri odaklı bir şekilde dikkatli ilerlemesi gerektiğini ekledi.

Piyasalar gelecek hafta yapılacak bir politika toplantısında Fed'in gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı 09 Eylül 2025 10:29
Goldman Sachs: Fed’in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok Goldman Sachs: Fed'in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok 09 Eylül 2025 09:14
İngiltere’de perakende satışlar hızlı arttı İngiltere'de perakende satışlar hızlı arttı 09 Eylül 2025 09:12
Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek 09 Eylül 2025 09:10
BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki 09 Eylül 2025 08:46
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 08 Eylül 2025 16:54
Çin’in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı Çin'in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı 08 Eylül 2025 13:58
UAEA: İran’la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi UAEA: İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi 08 Eylül 2025 13:08
Ağustos’ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Ağustos'ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu 08 Eylül 2025 10:38
ABD: Rusya’ya yönelik ’baskıyı’ artırmaya hazırız ABD: Rusya'ya yönelik 'baskıyı' artırmaya hazırız 08 Eylül 2025 10:13
Çin’de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı Çin'de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı 08 Eylül 2025 10:08
Çin’in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı 07 Eylül 2025 15:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler