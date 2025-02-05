ING: Veriler BOJ'un politikasının normalleşmesini destekliyor

ING'den Min Joo Kang, Japonya'da işgücü nakit kazançlarının beklenenden daha güçlü büyümesi ve genişleyen hizmetler PMI değerinin BOJ politikasının normalleşmesini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Daha önce açıklanan veriler, baz kazançların ikinci ayda da istikrarlı bir şekilde artmasıyla Aralık ayında yıllık bazda güçlü bir işgücü nakit kazanç büyümesi gösterirken, Ocak ayı hizmetler PMI Eylül 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.

Min Joo Kang, "Güçlü ücret artışının tüketim artışına yol açması ve enflasyonu %2'nin üzerinde tutması muhtemel" dedir.

Piyasa BOJ'un Temmuz ayında bir faiz artırımı daha yapacağını fiyatlıyor, ancak ING, özellikle bu yılki Shunto ücret görüşmesi sonuçlarının geçen yılki kadar güçlü olması halinde Mayıs ayında bir hamlenin mümkün olabileceğini tahmin ediyor.

ING, BOJ'un nihai faiz oranını daha önce %1,0 iken şimdi %1,25 olarak görüyor ve 2025'in Mayıs ve Ekim aylarında ve ardından 2026'da bir artışa işaret ediyor.