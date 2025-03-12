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İngiliz çelik sektöründen ABD gümrük vergisine dair uyarı

İngiliz çelik sektörü birliği UK Steel, ABD'nin sektöre yönelik gümrük vergilerinin kötü sonuçları olacağı ve istihdamı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2025 13:36

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2025 13:36

İngiliz çelik sektörü birliği UK Steel'den ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından yapılan açıklamada, tarifelerin İngiltere için olduğu kadar ABD için de zarar verici olduğu vurgulandı.

Tarifelerin İngiliz tedarikçiler ve onların ABD'deki müşterileri için son derece zarar verici sonuçları olacağına işaret edilen açıklamada, ABD tarafından 2 Nisan'da daha fazla karşılıklı gümrük vergisi açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen UK Steel Genel Müdürü Gareth Stace, tarifelerin özellikle zorlu bir zamanda geldiğini ve hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Çelik sektörümüz ABD için bir tehdit değil. Yüksek enerji maliyetleri ve yurt içindeki düşük taleple mücadele ederken arz fazlası ve giderek artan korumacı küresel manzaraya karşı bu tarifeler Birleşik Krallık çelik endüstrisi için daha kötü bir zamanda gelemezdi. Dahası, Avrupa Birliği (AB) de yakında ticareti kısıtlayıcı adımlar atacak ve bu da ABD tarifelerinin etkisini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Stace, İngiliz hükümetinin ABD ile muafiyet müzakerelerine devam etmesi, aynı zamanda ticari savunmasını güçlendirmek için kararlı adımlar atması gerektiğini kaydetti.

ABD, AB'den sonra İngiltere'nin en büyük ikinci çelik ihracat pazarı olarak öne çıkarken, özel çelik ürünleri ihracatı İngiltere'nin çelik ihracatının toplam değerinin yüzde 9'unu ve hacminin yüzde 7'sini oluşturuyor.

İngiliz çelik işçileri sendikası Community Union da tarifelerin büyük ölçüde zarar verici sonuçları olacağı ve istihdamı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

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