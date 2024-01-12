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İngiliz ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

İngiliz ekonomisi kasımda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, Eylül-Kasım 2023'te bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 daraldı.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 10:40

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 10:40

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, ekonomi Ekim 2023'te yüzde 0,3 küçülmenin ardından Kasım 2023'te yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

Kasımda hizmet sektöründeki yüzde 0,4'lük büyüme ana faktör oldu. Ekim 2023'te hizmet sektörü ise yüzde 0,1 küçülmüştü.

Ekim 2023'te aylık bazda yüzde 1,3 daralan sanayi üretimi, kasımda yüzde 0,3 artış gösterdi.

İnşaat sanayi üretimi ise kasımda yüzde 0,2 daraldı. Ekim 2023'te inşaat sanayi üretimi yüzde 0,4 gerilemişti.

İngiliz ekonomisi, Eylül-Kasım 2023 aylarını kapsayan üç aylık dönemde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 daraldı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin Eylül-Kasım 2023 dönemindeki daralmasının imalat sanayindeki yavaşlamadan kaynaklandığını belirtti.

Ekonominin kasımda toparlandığını dile getiren Fitzner, perakende, araç kiralama ve bilgisayar oyunları şirketlerinin hareketli bir ay geçirdiğini ancak uzun vadede bakıldığında ekonominin geçen yıla göre kısıtlı büyüme içinde olduğunu ifade etti.

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