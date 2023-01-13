İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi geçen yılın kasım ayında yüzde 0,1 büyürken uzmanlara göre ekonominin resesyona girme olasılığı da azalmış oldu.

ONS verilerine göre, geçen yılın eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise ekonomi yüzde 0,3 daralma kaydetti.

ONS'nin açıklamasında, İngiliz ekonomisinin geçen yılın kasım ayında gösterdiği büyümede Dünya Kupası futbol müsabakaları nedeniyle hizmet sektörünün canlılık göstermesinin etkili olduğu belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan düşünce kuruluşu Resolution Foundation ekonomisti James Smith, geçen yılın kasım ayında kaydedilen büyüme nedeniyle ülkenin 2022 yılında resesyona girme ihtimalinin azaldığına dikkati çekti.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise bu yıl içerisinde enflasyonu yarı yarıya azaltma ve büyümeyi yeniden artırma hedeflerine olan bağlılıklarının sürdüreceğini belirtti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) geçen ay yapılan açıklamada, ekonominin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 daraldığı bildirilmişti.

İngiltere'de bağımsız bütçe ve ekonomi tahminlerinde bulunan Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) ise ekonominin bu yıl yüzde 1,4 daralmasını öngörüyor.

Geçen yılın ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kasım ayı itibarıyla hız keserek yüzde 10,7 artış kaydedilmişti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizinin 50 baz puan artırılarak yüzde 3,50'ye çıkarıldığını duyurmuştu.