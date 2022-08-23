İngiliz ekonomisindeki belirsizlikler yatırımcıları endişelendiriyor

Uzmanlar, yatırımcıların son dönemde İngiltere'ye karşı çekimser kalmasının nedenlerini giderek artan enflasyon, yükselen fiyatların hane halkının harcamaları üzerindeki artan baskısı, ekonomide resesyon riski ve kronikleşen iş gücü açığı olarak sıralıyor.

Sert faiz artışına rağmen, İngiliz sterlininin zayıf performans göstermesinin altında ise İngiliz ekonomisinin görünümüne ilişkin belirsizlik ve risklerin artması yatıyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu ay başında son 27 yılın en sert faiz artışı yapmış olmasına rağmen İngiliz sterlini 4 Ağustos tarihinden bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 4 değer kaybıyla 1,18 seviyelerinde seyrediyor.

ENFLASYON ARTIK ÇİFT HANEDE

İngiltere'de hızla artan enflasyon giderek toplumun tüm kesimlerini ve politika yapıcılarını endişelendirmeye devam ediyor.

Ülkede enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

İngiltere'de son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstünün sadece 4 kez görülmüş olması, yatırımcıların ve piyasaların yüzde 10 eşiğini neden bu kadar önemsediğini açıklar nitelikte.

Ülkede en son enflasyonda çift haneler 1982 yılının şubat ayında yüzde 10,2 ile görülmüştü.

BoE, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak, politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltmiş olsa da bu adımın hem sterlin hem de yatırımcıların algısı üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu görülüyor.

BoE'nin Para Politikası Kurulu tutanaklarında, ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayında yüzde 13,3 ile zirve yapmasının beklendiği belirtilirken, İngiliz ekonomisinin bu yılın son çeyreğinde resesyona gireceği tahmininde bulunuluyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan InvestingReviews Üst Yöneticisi Simon Jones, "Enflasyon sadece büyük bir farkla yükselmekle kalmadı, aynı zamanda psikolojik olarak önemli olan yüzde 10'luk bariyeri bu kadar kısa sürede aşamayacağını düşünen uzmanları da yanılttı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de normal şartlarda merkez bankasının enflasyon hedefinin yüzde 2 olduğunu hatırlatan Jones, "(İngiltere'de) Enflasyon 1980'lerin başından beri bu kadar yüksek olmamıştı. Bu, bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında daha büyük bir faiz artırımı olasılığını daha kesin hale getiriyor. Bu da yıl sonunda resesyonu daha olası kılıyor." ifadelerini kullandı.

Jones, bir anlamda faiz artırımlarının etkisini yitirmesinin ekonominin geneli için en ciddi tehlikelerin başında olduğunu belirterek, "İngiliz ekonomisi ağustos başındaki faiz artışının etkilerini görmemiş olmakla birlikte, ortadaki zayıf etki İngiltere Merkez Bankası'nın en kötü kabusunun gerçekleşmesine neden olabilir." uyarısında bulundu.

Jones, enflasyonun ekonominin bir parçası haline gelmesi durumumda, bunun, faiz artış oranının talebi yeterli derecede yatıştırmak için çok yavaş kalmış olabileceği anlamına geleceğini kaydetti.

İngiliz ekonomisindeki yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluk risklerine dikkati çeken Jones, yüksek enflasyonun İngiliz ekonomisinin kalıcı bir parçası haline gelmesi durumunda politika yapıcılar��n ekonomiyi aşırı ısınma veya resesyondan korumak için mücadele vermek zorunda kalacaklarını kaydetti.