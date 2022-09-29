İngiliz Hazinesi krize rağmen geri adım atmıyor

Griffith, halihazırda her büyük ekonominin tamamen aynı sorunlarla uğraştığını savunarak, Ukrayna'da devam eden savaş, enerji maliyetlerindeki artış ve arz tarafında görülen etkilerin mevcut sorunları daha da artırdığını söyledi.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI DEVREYE GİRDİ

İngiltere Merkez Bankasından dün yapılan açıklamada, "Finansal istikrar hedefi doğrultusunda, BoE piyasa işleyişini yeniden sağlamaya ve hane halkı ve işletmelerin kredi koşullarına olası bir yayılmaya ilişkin her türlü riski azaltmaya hazırdır" ifadesine yer verilmişti.

Bankanın bu amaçlara ulaşabilmesi için 28 Eylül'den itibaren uzun vadeli Birleşik Krallık devlet tahvillerinin geçici alımlarını gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Bu alımların amacı düzenli piyasa koşullarının yeniden sağlanması olacak. Satın almalar, bu sonuca ulaşabilmek için ne büyüklükte yapılması gerekiyorsa yapılacaktır" ifadeleri yer bulmuştu.

Bankanın açıklamasında, "Mali Politika Komitesi tahvil piyasadaki işlev bozukluğundan kaynaklı Birleşik Krallık finansal istikrarına yönelik riskleri kaydetti. Kurul aksiyon alınmasını tavsiye etti ve bankanın finansal istikrar gerekçesiyle tahvil piyasasındaki geçici ve hedefli satın alma planlarını acil bir hızla memnuniyetle karşıladı" değerlendirmesi yer almıştı.