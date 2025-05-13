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İngiliz tüketiciler harcamalarını keskin bir şekilde artırdı

İngiliz tüketiciler Nisan ayında harcamalarını keskin bir şekilde artırdı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2025 09:07

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2025 09:07

İngiliz tüketiciler paskalya ve güneşli havanın etkisiyle Nisan ayında harcamalarını keskin bir şekilde artırdı. İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) üyeleri tarafından bildirilen satışlar, Paskalya tatilinin zamanlamasının da etkisiyle geçen yılın Nisan ayına kıyasla %7,0 oranında arttı. Bu, COVID-19 pandemi döneminden bu yana herhangi bir ay için yıllık bazda en büyük artış oldu.

İngiltere'de kayıtların tutulmaya başlandığı 1910 yılından bu yana en güneşli Nisan ayının yaşanması, alışveriş yapanların zayıf bir dönemin ardından gardıroplarını yenilemelerine neden oldu.

Mart ve Nisan aylarının toplamında, Paskalya'nın bu yıl Nisan ayına, 2024'te ise Mart ayına denk gelmesinin yol açtığı bozulmalar düzeltildiğinde, satışlar bir önceki yıla kıyasla %4,3 oranında arttı.

Barclays tarafından yayınlanan ayrı bir veri de geçen ay tüketici harcamalarında benzer bir sıçrama olduğunu gösterdi: bankanın harcama kartlarındaki işlem ölçümü Nisan 2024'e kıyasla %4,5 artarak Haziran 2023'ten bu yana en büyük yıllık artışı gösterdi.

Barclays ayrıca harcamalardaki artışın iki yıldan uzun bir süredir ilk kez enflasyondan daha güçlü olduğunu söyledi.

Bankanın harcama raporunda yer alan bir anket, neredeyse her dört tüketiciden üçünün ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının hane halkı finansmanı üzerindeki etkisi konusunda endişeli olduğunu gösterdi.

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