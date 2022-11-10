İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptırım uyguladığı Rus oligarkların yanında diğer kişi ve kurumlara ait toplamda 20,5 milyar dolar değerinde olan varlıkları dondurduğunu açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Rusya, Libya ve İran'ı geçerek İngiltere tarafından en çok yaptırım uygulanan ülke konumuna geçti. Rusya'ya uygulanan yaptırımın miktarı, İngiltere'nin diğer ülkelere uyguladığı yaptırımlara kıyasla yaklaşık 6,8 milyar dolar daha fazla oldu.

İngiltere Hazine Bakanlığı'nın en yetkili altıncı ismi Andrew Griffith, "Rusya'ya ve felç olan savaş makinesine şu ana kadar olan en ağır yaptırımları uyguladık. Mesajımız açık, Putin'in bu vahşi savaşı kazanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İngiltere, Moskova'nın Ukrayna'ya asker göndermeye başladığı 24 Şubat tarihinden bu zamana kadar içinde siyasetçilerin, önemli iş insanlarının ve şirketlerin bulunduğu yaklaşık 1,200 kişiye ve 120 kuruma yaptırım uygulamış oldu.