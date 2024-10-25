İngiltere Başbakanı Starmer olası vergi artışlarının önünü açtı

İngiltere'de tanım konusundaki tartışmalar, bakanların bütçede işverenlere uygulanan ulusal sigortayı artırmayı reddetmelerinin ardından yoğunlaştı. Sir Keir, çalışan bir kişinin "dışarı çıkıp hayatını kazanan, genellikle bir tür aylık çekle ödenen" ancak "zorluklardan kurtulmak için bir çek yazma" yeteneğine sahip olmayan biri olduğuna inandığını söyledi.

Sky News'in siyaset editörü Beth Rigby'nin çalışan bir kişiyi, geliri hisse senedi veya mülk gibi varlıklardan elde edilen biri olarak sınıflandırıp sınıflandırmayacağı sorusuna Başbakan şöyle yanıt verdi "Onlar benim tanımıma girmezler."

Başbakan, bunun bu insanlar için vergilerin artabileceği anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine şunları söyledi: "Muhtemelen bana pek çok örnek verebilirsiniz. benden kimin çalışan kişi olduğuna dair bir tanım istiyorsunuz ve sonra da bu verginin neyle ilişkili olabileceğine dair varsayımlarda bulunuyorsunuz"