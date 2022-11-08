ABD ile bir LNG tedarik anlaşmasının imzalanmak üzere olup olmadığı sorularını yanıtlayan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Sözcüsü, hükümetin doğal gaz konusunda bir dizi ülke ile çalışmaya açık olduğu yanıtını verdi.