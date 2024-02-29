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İngiltere ekonomisi artık yıl gününden destek alacak

İngiltere ekonomisi artık yıl gününden 8,6 milyar sterlin destek alacak.

Oluşturma Tarihi 29 Şubat 2024 09:16

Son Güncelleme Tarihi 29 Şubat 2024 09:16

İngiltere ekonomisi bu haftaki artık yıl gününden 8,6 milyar sterlin destek alarak büyümeyi yüzde 0,3 puan artıracak.

Cebr, artık yıl gününün kazançlar üzerindeki etkisini değerlendirdi. Yayınladığı analiz notunda, "GSYH tahminini faaliyetlerin hafta içi ve hafta sonu olarak ikiye ayrılmasıyla birleştirdiğimizde, bu haftanın ekstra günü nedeniyle ekonominin 8,6 milyar sterlinlik bir destek alacağını ve bunun resmi 2024 verilerine yansıyacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Bu tutarın 5,1 milyar sterlinlik ek tüketim, 1,7 milyar sterlinlik ek yatırım ve geri kalan diğer faaliyet kanalları arasında paylaştırılacağını belirten Cebr, diğer ek iş günlerinde ise yaklaşık 6,3 milyar sterlinlik bir reel çıktı artışı beklendiğini vurguladı

İş günü dalgalanmalarının toplam reel etkisini yaklaşık 14,9 milyar sterlin olarak hesahlandı.

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