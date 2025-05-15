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İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2025 10:26

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2025 10:26

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yılın ilk çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, İngiliz ekonomisi ocak-mart döneminde yüzde 0,7 büyüme kaydetti. Beklenti, ekonominin bu dönemde yüzde 0,6 büyüyeceği yönündeydi. Ülke ekonomisi önceki çeyrekte yüzde 0,1 büyümüştü.

İlk çeyrekteki ekonomik büyümede hizmet sektörü aktivitesindeki yüzde 0,7'lik artış itici güç olurken, imalat sektörü yüzde 1,1 büyüdü ancak inşaat sektöründeki aktivite bu dönemde yatay seyretti.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, yaptığı değerlendirmede, bugünkü büyüme rakamlarının İngiliz ekonomisinin gücü ve potansiyelini gösterdiğini belirterek, "Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen ülke çıkarları için doğru seçimleri yapıyoruz. Ancak daha yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde İngiltere ekonomisinin ABD, Kanada, Fransa, İtalya ve Almanya'dan daha hızlı büyüdüğünü dile getiren Reeves, açıkladıkları "değişim planının" çalıştığını kaydetti.

İngiltere, yüzde 0,7 ile G7 ülkeleri arasında ilk çeyrekte en hızlı büyüyen ülke olarak öne çıktı.

İtalya ekonomisi bu dönemde yüzde 0,3, Almanya yüzde 0,2 büyürken bu oran Fransa'da yüzde 0,1 oldu.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Öncü verilere göre Kanada ekonomisi yüzde 0,4 büyüdü.

Japonya ekonomisine ilişkin ilk çeyrek verilerinin yarın açıklanması beklenirken ekonomide ilk çeyrekte yüzde 0,1 küçülme bekleniyor.

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