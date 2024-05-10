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İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 10:49

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 10:49

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme verilerini açıkladı. İlgili verilere göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 0,3 daralan ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

Hizmet sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 ve imalat sektörü yüzde 0,8 büyürken, inşaat sektörü yüzde 0,9 daraldı.

HİZMET SEKTÖRÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜYÜME KAYDETTİ

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonominin iki çeyrek üst üste daralmasının ardından pozitif büyümeye geri döndüğünü belirtti.

Hizmet sektörünün dirençli olduğunu dile getiren McKeown, ekonominin martta da hizmet sektörü öncülüğünde büyüme kaydettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da büyüme verilerine ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi bir köşeyi döndü, bugünün haberleri bunu kanıtlıyor. Birçok insan için işlerin hala zor olduğunu biliyoruz ancak planımız işliyor ve ona sadık kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

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