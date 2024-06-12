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İngiltere ekonomisi nisanda büyüyemedi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi nisan ayında büyüme kaydetmedi.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 11:08

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 11:09

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı nisan ayına ilişkin öncü büyüme verilerine göre, ülke ekonomisi nisanda yatay seyir izledi. Bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,2 büyürken, imalat ve inşaat sektörleri sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,4 küçüldü.

İngiliz ekonomisi şubat-nisan dönemini kapsayan üç ayda ise çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüme gösterdi. Bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,9 ve imalat yüzde 0,7 büyürken, inşaat sektörü yüzde 2,2 daraldı.

"EKONOMİ KIRILGANLIĞINI KORUYOR"

Capital Economics İngiltere Başekonomisti Paul Dales, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomide nisanda görülen durgunluğun ekonomik toparlanmanın sona erdiği anlamına gelmediğini belirterek, "Ancak ülkedeki seçimlere üç hafta kala Başbakan Rishi Sunak için pek de iyi bir haber değil." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) Yardımcı Ekonomisti Hailey Low ise zayıf büyüme verilerinin İngiltere ekonomisinin toparlanma yolunda kırılganlığını koruduğuna işaret ettiğini dile getirdi.

Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, İngiltere ekonomisinin düşük verimlilik ve yüksek ekonomik hareketsizliğin büyüme potansiyelini azaltması nedeniyle durgunlukla boğuşan bir ekonomi olduğunu kaydeden Low, "Yapısal reformlarla kamu ve özel sektör yatırımlarını artırmaya yönelik politikalar, yeni bir yüksek ekonomik büyüme dönemine girmek için bir sonraki hükümetin odak noktası olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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