CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere ekonomisi resesyondan çıktı

İngiltere ekonomisi resesyondan çıktı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi resesyondan çıkmayı başararak bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 11:21

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 11:21

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme verilerini açıkladı. İlgili verilere göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 0,3 daralan ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

Hizmet sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 ve imalat sektörü yüzde 0,8 büyürken, inşaat sektörü yüzde 0,9 daraldı.

Bu, 2021'in sonlarından bu yana görülen en iyi büyüme oldu. Ekonomistleri ilk çeyrekte yüzde %0,4 büyüme bekliyordu.

Sadece Mart ayındaki büyüme, hem hizmetler hem de imalat sektöründeki toparlanma sayesinde beklentilerin oldukça üzerinde %0,4 olarak gerçekleşmiştir.

"BİRLEŞİK KRALLIK EKONOMİSİNDE EN KÖTÜ DÖNEM GERİDE KALDI"

KPMG Birleşik Krallık Baş Ekonomisti Yael Selfin, "Birleşik Krallık ekonomisinde en kötü dönem geride kaldı. İleriye dönük göstergeler, bizim görüşümüzle tutarlı olarak önümüzdeki aylarda daha fazla ivmeye işaret ediyor" dedi.

Rakamlar, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ne zaman düşüreceği konusundaki değerlendirmelerini zorlaştırabilir; zira daha güçlü büyüme, yetkililerin hala kontrol altına alındığından emin olmadıkları enflasyonist baskıları besleyebilir.

HSBC'de kıdemli ekonomist olan Liz Martins Bloomberg Radio'ya yaptığı açıklamada, "Bu yılın başından bu yana gelen tüm sinyaller kesinlikle işlerin nihayet canlanmaya başladığını gösteriyor. Endişe şu ki, eğer bu faiz indirimleri yapılmazsa, bu toparlanmanın temeli zayıflar ve belki de ivmenin bir kısmını ortadan kaldırır" dedi

İlginizi Çekebilir
İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü 10 Mayıs 2024 10:48
İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 09 Mayıs 2024 14:10
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kök maaş hesapları değişti! En düşük emekli maaşı için 2 rakam masada SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kök maaş hesapları değişti! En düşük emekli maaşı için 2 rakam masada 09 Mayıs 2024 13:00
Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş Mayıs için altın fiyatları beklentisini duyurdu: İşte kritik rakam Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş Mayıs için altın fiyatları beklentisini duyurdu: İşte kritik rakam 09 Mayıs 2024 12:22
Talep endişeleri zayıfladı Brent petrolün fiyatı yükseldi Talep endişeleri zayıfladı Brent petrolün fiyatı yükseldi 09 Mayıs 2024 10:18
Brezilya Merkez Bankası faiz indirimini sürdürüyor Brezilya Merkez Bankası faiz indirimini sürdürüyor 09 Mayıs 2024 09:07
ABD Çin’e araç ithalatını yasaklayabilir ABD Çin'e araç ithalatını yasaklayabilir 09 Mayıs 2024 09:05
Japonya’da reel ücretler yüzde 2,5 düştü Japonya'da reel ücretler yüzde 2,5 düştü 09 Mayıs 2024 09:02
BOJ üyelerinden şahin tutum bekleniyor BOJ üyelerinden şahin tutum bekleniyor 09 Mayıs 2024 09:00
Fed üyesi Collins: Enflasyonu hedefe döndürmek için ekonomi soğumalı Fed üyesi Collins: Enflasyonu hedefe döndürmek için ekonomi soğumalı 09 Mayıs 2024 08:57
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi 09 Mayıs 2024 17:08
Fed üyesi Cook: Kredilerde artış finansal sistem aşırı bir risk yaratmadı Fed üyesi Cook: Kredilerde artış finansal sistem aşırı bir risk yaratmadı 09 Mayıs 2024 08:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,79
%0,8792
ALTIN
1.004,07
%0,4074
BORSA
995,09
%-0,4913
EURO
993,79
%-0,6213
DOLAR
1.264,50
%26,45
ALTIN
1.009,97
%0,9968
BORSA
1.099,30
%9,9298
EURO
1.105,39
%10,539
DOLAR
1.339,49
%33,9492
ALTIN
1.050,56
%5,0561
BORSA
1.127,01
%12,7005
EURO
1.116,19
%11,619
DOLAR
2.263,03
%126,3031
ALTIN
2.272,92
%127,2918
BORSA
1.741,53
%74,1528
EURO
1.710,24
%71,0238
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler