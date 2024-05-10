İngiltere ekonomisi resesyondan çıktı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme verilerini açıkladı. İlgili verilere göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 0,3 daralan ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

Hizmet sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 ve imalat sektörü yüzde 0,8 büyürken, inşaat sektörü yüzde 0,9 daraldı.

Bu, 2021'in sonlarından bu yana görülen en iyi büyüme oldu. Ekonomistleri ilk çeyrekte yüzde %0,4 büyüme bekliyordu.

Sadece Mart ayındaki büyüme, hem hizmetler hem de imalat sektöründeki toparlanma sayesinde beklentilerin oldukça üzerinde %0,4 olarak gerçekleşmiştir.

"BİRLEŞİK KRALLIK EKONOMİSİNDE EN KÖTÜ DÖNEM GERİDE KALDI"

KPMG Birleşik Krallık Baş Ekonomisti Yael Selfin, "Birleşik Krallık ekonomisinde en kötü dönem geride kaldı. İleriye dönük göstergeler, bizim görüşümüzle tutarlı olarak önümüzdeki aylarda daha fazla ivmeye işaret ediyor" dedi.

Rakamlar, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ne zaman düşüreceği konusundaki değerlendirmelerini zorlaştırabilir; zira daha güçlü büyüme, yetkililerin hala kontrol altına alındığından emin olmadıkları enflasyonist baskıları besleyebilir.

HSBC'de kıdemli ekonomist olan Liz Martins Bloomberg Radio'ya yaptığı açıklamada, "Bu yılın başından bu yana gelen tüm sinyaller kesinlikle işlerin nihayet canlanmaya başladığını gösteriyor. Endişe şu ki, eğer bu faiz indirimleri yapılmazsa, bu toparlanmanın temeli zayıflar ve belki de ivmenin bir kısmını ortadan kaldırır" dedi