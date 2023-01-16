Barclays bugün yayınladığı raporda, İngiltere ekonomisinin kısa vadede tahmin edilenden daha iyi performans göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Daha önce İngiltere ekonomisini 2022 4'ncü çeyrekte yüzde 0,4 daralacağını öngören Barclays, bu beklentisini yüzde 0,1 büyüme olacağı şeklinde değiştirdi. Barclays, 2023 ilk çeyrek için yüzde 0,3 daralma beklentisini de yüzde 0,2 daralma olacağı yönünde revize etti.

Barclay, kısa vadeli büyüme tahminleri için yapılan revizyonlarda Ekim ve Kasım ayları için açıklanan GSYH verilerini dikkate alındığını belirtirken, BoE'nin faiz oranlarını 100 baz puan daha artırmasının beklendiği ortamda ekonomide toparlanmanın sığ, yüzelsel kalacağını öngördüklerini de vurguladı.