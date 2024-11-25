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İngiltere emlak sektörü enflasyon korkusundan etkilendi

İngiltere emlak sektörü yeniden canlanan enflasyon korkusundan etkilendi.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 25 Kasım 2024 09:01

Yenilenen enflasyon korkuları İngiltere emlak sektörünü vuruyor. Piyasa değerine göre borsada işlem gören en büyük altı konut üreticisi, İşçi Partisi hükümetinin 30 Ekim'deki ilk Bütçesinden bu yana ortalama yüzde 18 düşerken, gayrimenkul yatırım ortaklıkları da neredeyse yüzde 5 değer kaybetti.

Financial Times'ın haberine göre, daha uzun vadeli faiz oranlarından endişe duyan yatırımcılar, hükümetin büyüme planları için kilit öneme sahip bir sektörü cezalandırarak piyasa değerlerinden milyarlarca dolar sildi.

Peel Hunt analistlerinden Clyde Lewis, işveren ulusal sigorta primleri ve asgari ücretteki artışlar gibi önlemlere atıfta bulunarak, sektörün "maliyet baskılarının geri gelmeye başlamasıyla" daha yüksek enflasyon yaşadığını söyledi. Lewis, "hükümet borçlanmasına ilişkin korkular" ve İngiltere'nin zayıf büyüme görünümü nedeniyle mortgage sağlayıcılarının faiz oranlarını belirlerken kullandıkları swap oranlarının artmasının da sektöre zarar verdiğini sözlerine ekledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz indirimini 2025 yılına kadar erteleyeceği yönündeki beklentilerin artmasıyla emlak sektörü hisselerindeki düşüş derinleşti. Birçok FTSE 100 emlak şirketi, artan borçlanma maliyetlerinin işletmeleri üzerindeki riskine işaret etti.

British Land CEO'su Simon Carter, "Son Bütçe ve ABD seçimleri etrafında bir miktar dalgalanma oldu, bu da borsada işlem gören hisse senetleri için bir rüzgar oldu" dedi

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