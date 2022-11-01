Resolution Foundation, Başbakan Rishi Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın 17 Kasım'da yapılacak bütçe açıklaması öncesinde hoş olmayan seçimler yapmakla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Resolution Foundation yayınladığı raporda, "Son dönemde odak noktası Truss'ın ekonomi politikaları sonrası şartları iyileştirmek oldu, resmin ortasında doldurulması gereken en az 40 milyar GBP büyüklüğünde bir delik bırakan zayıf büyüme, yüksek borçlanma maliyetleri ve pahalı vergi indirimleri vaar" dedi.

Düşünce kuruluşu, borcun GSYH'ya oranının 2026-27 mali yılına kadar düşmesi için en az 30 milyar GBP büyüklüğünde vergi artışı ve harcama kısıntısına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Mali Çalışmalar Enstitüsü (IFS) ise İngiltere'nin karyşı karşıya olduğu bütçe açığını eski Maliye Bakanı Kwarteng'in açıkladığı mini bütçe sonrası 62 milyar GBP olarak tahmin etmişti.