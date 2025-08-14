CANLI BORSA
İngiltere konut piyasası ivme kaybetti

İngiltere konut piyasası Temmuz'da ivme kaybetti.

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2025 09:21

İngiltere konut piyasasında haziran ayında beliren toparlanma emareleri, Temmuz ayında Kraliyet Yeminli Haritacılar Enstitüsü (RICS) raporuna göre kısmen tersine döndü. Talep ve gerçekleşen satışlara ilişkin göstergeler yeniden hafifçe negatif bölgeye gerilerken, yakın vadede piyasa aktivitesinin büyük ölçüde yatay bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

RICS'in emlak profesyonelleri anketine göre, yeni alıcı taleplerindeki net denge hazirandaki %4'lük artıştan eksi %6'ya düşerek talepte hafif bir yumuşamaya işaret etti; bu da daha fazla katılımcının talep düşüşü bildirdiği anlamına geliyor. Net denge, alıcı taleplerinde artış bildirenlerin oranından düşüş bildirenlerin oranının çıkarılmasıyla hesaplanıyor.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ın farklı bölgelerinde giderek daha değişken sonuçlar görülüyor. Özellikle Doğu Anglia ile İngiltere'nin Güneydoğu ve Güneybatı bölgelerinde daha zayıf talep eğilimleri rapor edilirken, gerçekleşen satışlar temmuzda eksi %16'lık bir dengeyle hazirandaki eksi %4'e kıyasla yeniden bozulma kaydetti ve satış hacimlerindeki düşüşü teyit etti.

Ulusal düzeyde konut fiyatları eksi %13'lük bir dengeyle ülke genelinde ortalama fiyatlarda küçük bir aşağı yönlü düzeltmeye işaret ederken, bu oran önceki iki aylık rapordaki eksi %7'lik okumanın biraz altında kaldı. Buna karşın, genel eğilimin aksine Kuzey İrlanda ve İskoçya'da fiyatlar yükselmeye devam ederken, İngiltere'nin Kuzeybatı'sındaki katılımcılar da fiyatlarda artış gözlemledi. Doğu Anglia'da ise fiyatların ulusal ortalamadan daha belirgin bir oranda düştüğü belirtiliyor.

Katılımcılar, önümüzdeki üç ay içinde ulusal düzeyde fiyatların küçük bir düşüş baskısı altında kalmasını beklediklerini ifade etti. 12 aylık görünümde ise katılımcıların %19'u konut fiyatlarında artış öngörmesine rağmen, RICS'e göre bu oran, ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi temsil ediyor.

