CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere Maliye Bakanı: Düşük büyüme bizim kaderimiz değil

İngiltere Maliye Bakanı: Düşük büyüme bizim kaderimiz değil

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, düşük büyümenin ülkenin kaderi olmadığını ancak büyümenin mücadele etmeden gelmeyeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2025 09:15

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2025 09:15

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves bugün yapacağı konuşmada İngiltere ekonomisini canlandırmak için "daha ileri ve daha hızlı" gitme sözü verecek ve iş dünyasını hükümetin büyümeyi teşvik etmeye kararlı olduğuna ikna etmeye çalışacak.

Reeves, hükümetin planlama reformlarının önünde duran çevreciler de dahil olmak üzere muhaliflerle "savaşmaya" hazır olduğunun sinyalini verecek.

Bakan Reeves, Ekim ayındaki vergi artırıcı Bütçesinin, hükümetin istihdam reformları paketinin ve stagflasyon korkularının ortasında yükselen altın getirilerinin ardından şirketlere ve yatırımcılara güven verme baskısı altında.

Reeves, hükümetin planlama rejimini serbestleştirmek ve daha fazla konut inşa edilmesini sağlamak için daha geniş bir girişimin parçası olarak bir "Oxford-Cambridge büyüme koridoru" planlarını yeniden canlandırdığını doğrulayacak.

Maliye Bakanı ayrıca sanayi stratejisinde kaydedilen ilerlemeyi vurgulayacak ve Büyük Londra'da havaalanının genişletilmesine verdiği desteğin sinyalini verecek. Reeves konuşmasında "Çok uzun zamandır düşük beklentileri, durgunluğu kabul ettik. Düşük büyüme bizim kaderimiz değil. Ancak büyüme mücadele etmeden gelmeyecektir" diyecek.

İlginizi Çekebilir
Uzmanlar Fed’in faiz indirimleri için uzun süre bekleyeceğini öngördü Uzmanlar Fed'in faiz indirimleri için uzun süre bekleyeceğini öngördü 27 Ocak 2025 11:22
Trump’ın açıklamaları Brent petrolün fiyatını düşürdü Trump'ın açıklamaları Brent petrolün fiyatını düşürdü 27 Ocak 2025 10:31
Goldman Sachs: BOJ’un iki kez faiz artırması muhtemel Goldman Sachs: BOJ'un iki kez faiz artırması muhtemel 27 Ocak 2025 08:52
Capital Economics: PMI verileri Çin ekonomisinin ivme kaybettiğine işaret etti Capital Economics: PMI verileri Çin ekonomisinin ivme kaybettiğine işaret etti 27 Ocak 2025 08:55
Bitcoin ve Ethereum spot EFT’lerine sermaye girişi devam etti Bitcoin ve Ethereum spot EFT'lerine sermaye girişi devam etti 27 Ocak 2025 08:50
Goldman Sachs’tan dikkat çeken ABD yaptırımı açıklaması Goldman Sachs'tan dikkat çeken ABD yaptırımı açıklaması 27 Ocak 2025 08:48
ABD dolarının güçlenmesi altın fiyatını zayıflattı ABD dolarının güçlenmesi altın fiyatını zayıflattı 27 Ocak 2025 08:41
HSBC’den Çin ekonomisi açıklaması HSBC'den Çin ekonomisi açıklaması 27 Ocak 2025 08:39
Çin’in doğal gaz tüketiminin yüzde 6,5 artması bekleniyor Çin'in doğal gaz tüketiminin yüzde 6,5 artması bekleniyor 25 Ocak 2025 11:58
Küresel piyasalar Fed ve ECB’nin faiz kararlarına odaklandı Küresel piyasalar Fed ve ECB'nin faiz kararlarına odaklandı 25 Ocak 2025 11:31
Euro Bölgesi’nde şirket faaliyetleri ocakta canlandı Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri ocakta canlandı 24 Ocak 2025 13:53
İngiltere’de tüketici morali geriledi İngiltere'de tüketici morali geriledi 24 Ocak 2025 11:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler