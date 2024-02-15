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İngiltere Maliye Bakanı güçlü büyümeyi işaret etti

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere ekonomisinin önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 10:57

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 10:57

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere ekonomisinin 2023'ün ikinci yarısında resesyona girdiğini gösteren verilerin ardından, ekonominin köşeyi döndüğünü ve tahminlerin önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Hunt yaptığı açıklamada, "İngiliz ekonomisinin köşeyi döndüğüne dair işaretler var; tahminciler önümüzdeki birkaç yıl içinde büyümenin güçleneceği konusunda hemfikir, ücretler fiyatlardan daha hızlı artıyor, mortgage oranları düşüyor ve işsizlik düşük kalıyor. Birçok aile için hala zor zamanlar olsa da, plana sadık kalmalıyız - daha güçlü bir ekonomi inşa etmek için iş ve işletme üzerindeki vergileri azaltmalıyız." dedi.

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