İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, yükselen enflasyonun nedeni olarak tedarik zincirleri ve enerji piyasaları üzerindeki küresel baskıyı gösterdi.

"RUSYA'NIN SALDIRGANLIĞI ENFLASYONU DAHA DA AZDIRABİLİR"

Sunak, tedarik zincirleri ve enerji fiyatlarındaki baskının arkasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının olduğunu savunurken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının enflasyonu daha da azdırabileceğini de savundu.

Enflasyonun Mart ayında yüzde 7,0'a yükselmesini değerlendiren Sunak, "Bunun pek çok aile için endişe verici bir dönem olduğunu biliyorum. Bu nedenle enflasyonun yarattığı yükü hafifletmek için cari mali yılda 22 milyar GBP tutarında destek sağlıyoruz" diye konuştu.