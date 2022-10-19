İngiltere Merkez Bankası (BoE) varlık alım programı çerçevesinde portföyüne aldığı uzun vadeli devlet tahvillerinin satışına 1 Kasım'da başlama kararı aldı.
BoE, daha önce 31 Ekim olarak açıkladığı tahvil satışı başlangıç gönünü aynı gün hükümetin yapacağı orta vadeli plan, OBR'nin makroekonomik tahmin açıklamaları nedeniyle erteledi.
1 KASIM 2022'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Yapılan açıklamada, "Hükümetin 31 Ekim için planladığı bütçe açıklaması ışığında ilk tahvil satış operasyonu 1 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek" denildi.