İngiltere orta vadeli bütçe planı açıklamasını öne çekecek

Financial Times'ın (FT) haberine göre İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng, Muhafazakar Parti'nin yıllık kongresinde yaptığı konuşmada, Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin yayınlayacağı tahminlerden "kısa süre" sonra kamu borcunun azaltılmasına yönelik planlarını daha detaylı olarak duyuracağını ifade etti.

İngiliz hükümetinden kaynaklar da Bütçe Sorumluluk Ofisi ne kadar çabuk davranısa hükümetin de orta vadeli bütçe planını açıklamak konusunda o kadar hızlı davranacağını ifade ettiler.

Avam Kamarası Hazine Komitesi Başkanı Mel Stride, mali planın açıklanmasının öne çekilmesinin piyasaların yatışmasına ve faizler üzerindeki yukarı yönlü baskının azalmasına yardım edeceğini savundu.