İngiltere özel sektör aktivitesinde ağustosta güçlü büyüdü

İngiltere'de özel sektör iş aktivitesinde, Ağustos 2024'ten beri görülen en hızlı büyüme kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2025 13:15

Son Güncelleme Tarihi 21 Ağustos 2025 13:18

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, İngiltere'nin Ağustos ayı bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, bileşik PMI ağustosta 53 puan ve hizmet sektörü PMI 53,6 puanla son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İmalat sanayi PMI ise 47,3 ile son üç ayın en düşük seviyesi ve daralma bölgesinde kaldı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

İngiltere'de bu ay özel sektör üretiminde Ağustos 2024'ten beri görülen en hızlı büyüme kaydedildi. Bu artış, hizmet sektöründeki güçlü toparlanmayla desteklenirken, yeni iş hacimlerinde de Ekim 2024'ten en büyük artış görüldü.

Öte yandan, istihdam zayıf seyretmeye devam etti ve toplam iş gücü sayısı üst üste 11'inci ayda belirgin hızla azaldı.

