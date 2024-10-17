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İngiltere sermaye kazancı vergisi oranını yükseltecek

İngiltere hisse satışlarında sermaye kazancı vergisi oranını yükseltecek.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2024 09:13

Times gazetesinin haberine göre İngiltere, 30 Ekim'de yapılacak bütçe açıklamasında hisse senedi ve diğer varlıkların satışında ödenecek sermaye kazancı vergisi oranını artıracak.

Kaynak belirtilmeyen haberde ayrıca, ikinci konutların satışından alınan sermaye kazancı vergisi oranlarının artmayacağı, ancak sermaye kazancı rejimindeki bazı mevcut kolaylıkların gelir artırmaya yardımcı olmak için kesileceği belirtildi.

Yüksek gelirli vergi mükellefleri için mevcut sermaye kazancı vergisi oranı, varlığın türüne bağlı olarak %20 ila %28 arasında değişmektedir. Hisse senedi satışlarında bu oran yüksek gelirliler için halen %20.

Bu hafta başında Başbakan Keir Starmer, bu ayki bütçede sermaye kazancı vergisi oranının %39'a kadar yükseltileceği yönündeki spekülasyonların asılsız olduğunu söyledi.

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