İngiltere'de tüketici güveni ılımlı düştü

GfK'nın aylık Tüketici Güven Barometresi'ne göre, yılın başında iki yılın en yüksek seviyesine ulaşan İngiltere tüketici güveni Şubat ayında hafif bir düşüş gösterdi.



Beş ölçütten dördünde tüketici güveni azalırken, sadece katılımcıların önümüzdeki 12 ay boyunca kişisel mali durumlarına ilişkin algıları o puanda (+0) sabit kaldı. Genel endeks puanı iki puanlık bir düşüşle -21 puana gerilemiştir.



Tüketicilerin son 12 aydaki kişisel mali durumlarına ilişkin güveni iki puan (-14) azalarak Ocak öncesi seviyesine geriledi.

Son 12 aydaki genel ekonomik duruma duyulan güven de iki puan azaldı (-43). Önümüzdeki 12 ay için genel ekonomik duruma duyulan güven ise üç puan azalarak -24'e geriledi.



Tüketici güveni 'sürpriz' artışın ardından son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı

GfK müşteri stratejisi direktörü Joe Staton bu durumu "kötü ve iyi haberlerin bir karışımı" olarak tanımlıyor.



Staton, "Kötü haber şu ki, Genel Endeks Puanında son aylarda görülen iyileşme, çoğu ölçümdeki düşüş nedeniyle Şubat ayında biraz durdu. Ancak iyi haber, önümüzdeki 12 ay için kişisel mali durumumuza ilişkin iyimserliğimizin gerilememiş olmasıdır" dedi.