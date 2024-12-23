CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de emlak satışları hızlandı

İngiltere'de emlak satışları hızlandı

İngiltere'de emlak satışları damga vergisi artışı öncesinde hızlandı.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 23 Aralık 2024 09:01

Zoopla'nın verilerine göre, alıcılar önümüzdeki Nisan ayından itibaren damga vergisindeki artıştan kaçınmak için acele ederken, İngiltere'de anlaşmaya varılan emlak satışları 2024 yılı sonunda bir önceki yıla göre neredeyse üçte bir oranında arttı.

Emlak portalı tarafından yapılan araştırmaya göre 14 Aralık itibariyle 283.000 adet üzerinde anlaşmaya varılmış ancak henüz tamamlanmamış satış bulunuyor; bu rakam son dört yılın en yüksek satış rakamına işaret ediyor ve 2023 yılı sonuna kıyasla yüzde 30 artış gösteriyor.

Alıcıların talepleri ise Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artış gösterdi.

Şirket bu iki eğilimi, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Ekim Bütçesi'nde açıkladığı damga vergisi artışına bağladı.

Zoopla'da yönetici direktör olan Richard Donnell şunları söyledi:"2025'in ilk yarısında tamamlanacak büyük bir satış hattı var ve birçoğu önümüzdeki Nisan ayından itibaren daha yüksek damga vergisi maliyetlerinden kaçınmayı umuyor. Alıcılar ve satıcılar, daha yüksek ipotek oranları karşısında hareketlerini erteledikten sonra 2024'te konut piyasasına geri döndü"

İlginizi Çekebilir
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 19 Aralık 2024 15:26
BoE politika faizini beklentiler sabit tuttu BoE politika faizini beklentiler sabit tuttu 19 Aralık 2024 15:16
Almanya’da tüketici güveni düşük seyrediyor Almanya'da tüketici güveni düşük seyrediyor 19 Aralık 2024 13:04
Brent petrolde Fed etkisi yaşanıyor Brent petrolde Fed etkisi yaşanıyor 19 Aralık 2024 09:52
BOJ’un faizi kararı Japon yenini zayıflattı BOJ'un faizi kararı Japon yenini zayıflattı 19 Aralık 2024 09:25
Fed’in faiz mesajı Wall Street’i sarstı Fed'in faiz mesajı Wall Street'i sarstı 19 Aralık 2024 09:23
Çin’de ipotekli konut kredisi faizi arttı Çin'de ipotekli konut kredisi faizi arttı 19 Aralık 2024 09:19
Yeni Zelanda ekonomisi daraldı Yeni Zelanda ekonomisi daraldı 19 Aralık 2024 09:12
Fitch petrol fiyatları için 2025 tahminini açıkladı Fitch petrol fiyatları için 2025 tahminini açıkladı 18 Aralık 2024 16:49
Rusya’da tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi Rusya'da tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi 18 Aralık 2024 16:39
AB, üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti AB, üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti 18 Aralık 2024 15:36
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi 18 Aralık 2024 14:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler