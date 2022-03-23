İngiltere'de Şubat ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 yükseldi. Ekonomistler ise fiyatların yüzde 5,9 artmasını bekliyorlardı.

ENERJİ FATURALARI VE AKARYAKIT ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre Şubat ayında enflasyonu yukarı çeken en büyük faktörler hane halkı enerji faturaları ve akaryakıt fiyatları oldu.

Şubat ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi. 2009 yılından bu yana ilk kez tüketici fiyatları Şubat'ta bu kadar hızlı bir artış yaşadı.