İngiltere'de enflasyonda yükseliş ivmesi Temmuz ayında da devam etti.

1982 YILINDAN BU YANA İLK KEZ ÇİFT HANELİ ENFLASYON KAYDEDİLDİ

Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 10,1 arttı. Böylelikle ülkede 1982 yılının Şubat ayından bu yana ilk kez çift haneli enflasyon kaydedildi.

Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

İngiltere'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti.

Çekirdek göstergeler Temmuz'da yükselmeye devam etti. Temmuz'da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 6,2 oldu. Bir önceki ay bu veri yüzde 5,8 olmuştu. Ekonomistlerin beklentisi çekirdek enflasyonun yüzde 5,9 olması yönündeydi.

27 YILIN EN SERT FAİZ ARTIŞI YAPILMIŞTI

Enflasyon yükselmeye devam ederken, İngiltere Merkez Bankası da agresif bir karşılık vermişti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), Ağustos toplantısında politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkarmış, böylelikle faiz oranında 27 yılın en yüksek artışını gerçekleştirmişti. Banka, yükselen enflasyonun baskısı altındaki ülke ekonomisinin bir yıldan uzun sürecek bir resesyona ilerlediği uyarısında bulundu.

Banka, gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayında enflasyonun tepe yapacağı öngörülen seviyeyi yüzde 13,3'e yükseltti ve fiyat artışlarının 2023 boyunca yüksek kalacağı konusunda uyardı.