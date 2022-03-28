İngiltere'de enflasyon bekleyişleri bu ay rekor seviyeye çıktı. YouGov ve Citi'nin birlikte yaptıkları ankete göre gelecek 5-10 yıl için enflasyon beklentisi Mart'ta Şubat ayındaki yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e yükseldi.

Ankete göre, gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi de Şubat ayındaki yüzde 5,6'dan yüzde 6,1 seviyesine çıktı. Citi ekonomisti Benjamin Nabarro yaptığı açıklamada, enflasyon bekleişlerinin kontrolden çıkması riskinin büyüdüğüne dikkat çekti.

Anket 12-22 Mart tarihleri arasında 2114 kişinin katılım ile yapıldı.