CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de enflasyon BoE'nin hedefine ulaştı

İngiltere'de enflasyon BoE'nin hedefine ulaştı

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylelikle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedefine ulaşıldı.

Oluşturma Tarihi 19 Haziran 2024 09:32

Son Güncelleme Tarihi 19 Haziran 2024 09:33

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede yıllık enflasyon mayısta yüzde 2 olarak tespit edildi. Enflasyon yıllık bazda nisanda yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mayıstaki gerilemeyle yıllık enflasyon, İngiltere Merkez Bankasının yüzde 2 hedefine ulaştı. Temmuz 2021'den beri ilk kez enflasyon BoE'nin resmi enflasyon hedefiyle aynı seviyede kayıtlara geçti.

GÖZLER BoE'NİN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Enflasyondaki düşüşte gıda fiyatlarındaki gevşeme etkili olurken, akaryakıt fiyatları yukarı yönlü baskısını sürdürdü.

Ülkede enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 3,5'e geriledi. Çekirdek enflasyon nisanda yüzde 3,9 olmuştu. Hizmet sektörü enflasyonu ise nisanda yıllık bazda yüzde 5,9 seviyesinden mayısta yüzde 5,7'ye geriledi. Enflasyon verilerinin ardından gözler BoE'nin yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

BoE, politika faizini Ağustos 2023'ten beri yüzde 5,25'te sabit tutuyor.

İlginizi Çekebilir
Altın fiyatları geri çekildi! 17 Haziran gram altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları geri çekildi! 17 Haziran gram altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? 17 Haziran 2024 10:43
Çin’de mayısta elektrik üretimi arttı Çin'de mayısta elektrik üretimi arttı 17 Haziran 2024 10:28
Brent petrolde ’Fed’ etkisi Brent petrolde 'Fed' etkisi 17 Haziran 2024 10:32
Çin’de ham petrol ve doğal gaz üretimi arttı Çin'de ham petrol ve doğal gaz üretimi arttı 17 Haziran 2024 09:55
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari’den faiz mesajı Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz mesajı 17 Haziran 2024 09:29
Çin’de gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme sürüyor Çin'de gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme sürüyor 17 Haziran 2024 09:48
Emtia piyasasında altın ve bakırdaki zirveler öne çıktı Emtia piyasasında altın ve bakırdaki zirveler öne çıktı 16 Haziran 2024 11:41
SON DAKİKA: Altın için yön yukarı! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? SON DAKİKA: Altın için yön yukarı! 15 Haziran çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 15 Haziran 2024 12:31
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? 15 Haziran 2024 10:21
ECB Başkanı Lagarde: ECB enflasyon hedefini tutturacak ECB Başkanı Lagarde: ECB enflasyon hedefini tutturacak 15 Haziran 2024 09:06
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altına düştü ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altına düştü 14 Haziran 2024 16:21
Avro Bölgesi 15 milyar avro ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi 15 milyar avro ticaret fazlası verdi 14 Haziran 2024 12:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,64
%0,7643
BORSA
1.002,92
%0,2915
EURO
1.001,33
%0,1333
ALTIN
999,38
%-0,0622
DOLAR
1.047,35
%4,7351
BORSA
1.098,34
%9,834
EURO
1.256,63
%25,6632
ALTIN
1.111,27
%11,1265
DOLAR
983,82
%-1,6184
BORSA
1.126,02
%12,6023
EURO
1.331,16
%33,1157
ALTIN
1.122,12
%12,2121
DOLAR
1.912,40
%91,2402
BORSA
1.740,01
%74,001
EURO
2.248,95
%124,895
ALTIN
1.719,33
%71,9326
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler