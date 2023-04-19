Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak yıllık yüzde 10,1 oldu. Şubat ayında yüzde 10,4 olan enflasyonun Mart ayıra yüzde 9,8'e gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon Ekim ayıda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesini görmüştü.

Mart ayında çekirdek tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak yüzde 6,2 oldu. Beklenti fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,9 artacağı yönündeydi.

Perakend fiyat endeksi Mart aında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarken, yıllık artış da yüzde 13,3 olan beklentinin üzerinde yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.