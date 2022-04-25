Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre Mart ayında hane halklarının yüzde 23'ü faturalarını ödemek çok zorlandı veya zorlandı. Kasım ayında bu oran yüzde 17 olmuştu.

Mart ayında enerji faturalarını ödemekte zorlanan hane halkları, faturalarını ödemekte zorlananların yüzde 43'ünü oluşturdu.

İngiltere'de Nisan ayı itibariyle enerji şirketleri abonelerine ücretleri yüzde 54'e varan oranda artırabilme yetkisi aldılar. Enerji faturalarında artış 22 milyon hane halkını etkileyecek.

Resolution Foundation ekonomisti Jact Leslie, enerji faturalarını ödemekte zorlanan hane halkı sayısının bu ay 5 milyona ulaşacağını öngördüklerini belirtti.

ONS anketi, gelecek 12 ayda para tasarruf edemeyeceklerini bildiren hane halktı oranının da yüzde 43 olduğunu ortaya koydu. Tasarruf yapabileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 37'de kaldı.